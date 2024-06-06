Кабмин утвердил распоряжение о строительстве ВСМ

Российское правительство утвердило основные условия концессионного соглашения для строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой, следует из сообщения пресс-службы кабмина. Распоряжение об этом подписал накануне, 5 июня, премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ определяет стороны соглашения, в том числе инвестора, который будет строить магистраль на собственные и заемные средства. Им станет ООО "ВСМ Две Столицы". Концессионер получит право владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру.

Согласно планам, до 1 августа проект ВСМ должен быть включен в список самоокупаемых инвестпроектов, при реализации которых будут использоваться на возвратной основе деньги Фонда национального благосостояния. В 2025 году ФНБ должен будет выделить на строительство магистрали не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более 1 % годовых.

Президент Владимир Путин поручил в апреле заключить концессионное соглашение по проекту ВСМ. Ожидается, что в пределах Москвы и Петербурга поезда будут разгоняться до 200 км/ч. Скорость в пути составит 2 часа 15 минут.

Фото: ЗАКС.Ру