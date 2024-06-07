Вишневский* запросил у Смольного два новых соглашения с застройшиками ЛСР

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский* с тревогой воспринял известие о двух новых соглашениях, которое городское правительство заключило с представителями группы строительных компаний ЛСР.

Речь идет о застройке так называемого северного намыва в Василеостровском районе и о застройке в Кировском районе, на улице Ивана Черных. Во втором случае соглашение связано с реализацией комплексного развития территорий (КРТ), приостановленного Смольным на фоне протестов.

"Что касается КРТ, то против этого механизма выступает множество жителей "хрущевок", а закон о КРТ, принятый два года назад, большей частью, "заморожен" до 2025 года. И тут подписывается некое соглашение о КРТ – с какой стати?", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По мнению Вишневского*, после губернаторских выборов Смольному будет легче осуществить застройку в обоих районах. "Яблочник" попросил вице-губернатора Николая Линченко представить копии соглашений или опубликовать их.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру