"Лучше его беречь": Песков высказался о мерах по защите здоровья Путина

Охрана здоровья президента Владимира Путина требует сохранения определенных карантинных мер даже после того, как большинство коронавирусных ограничений снято, считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, специальные меры причиняют неудобства госслужащим, но совсем без них не обойтись.

"Большинство из нас все-таки придерживается точки зрения, что, наверное, это правильно - глобальное тестирование и какие-то ограничения в плане [защиты] главы государства", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Любая потенциальная инфекция для первого лица, как считает Песков, может быть неуместна в конкретный исторический момент.

"Дело даже уже не в ковиде, а в том, нужно ли президенту в такой момент болеть, например, ОРВИ или гриппом. Лучше его беречь", - развил сотрудник АП свою мысль.

Сам Песков сталкивался с ограничениями, из-за которых он не мог попасть к Путину, неоднократно. По словам пресс-секретаря, их не стоит делать "заградительными". Он ожидает смягчения карантинных мер.

фото: kremlin.ru