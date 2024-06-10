В Петербурге 18 человек пожелали участвовать в губернаторских выборах

По состоянию на утро понедельника, 10 июня, в Петербурге насчитывалось 18 желающих баллотироваться на выборах губернатора, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин. Больше половины из них выдвинулись самостоятельно.

"На утро 10 июня на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга документы на выдвижение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представили 18 кандидатов", — написал Мейксин в своем Telegram-канале.

От избирательных объединений выдвинуты восемь кандидатов, еще 10 человек собрались идти на выборы самовыдвиженцами.

Горизбирком будет принимать документы от кандидатов с 19 по 30 июня.

О самовыдвиженцах на выборах губернатора читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру