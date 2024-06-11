Амосов не будет участвовать в выборах губернатора

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов 11 июня сообщил ЗАКС.Ру, что не будет баллотироваться на пост губернатора. Он сконцентрируется на поддержке выдвижения на муниципальной кампании участников Движения демократического обновления (ДДО), которое он возглавляет.

- Я не буду участвовать в губернаторских выборах, если коротко. Эта тема, конечно, рассматривалась. Я благодарен тем, кто меня поддерживал в этом стремлении, но я бы сказал, что для меня муниципальные выборы важнее. На это я буду тратить свои силы, а не на губернаторскую кампанию, - сказал Амосов.

Парламентарий не исключает, что заявит о своей поддержке одного из кандидатов в губернаторы, однако определится по этому вопросу после того, как будут опубликованы бюллетени с именами зарегистрированных кандидатов.

По информации ЗАКС.Ру, решение Амосова не участвовать в выборах вызвано потенциальными трудностями при прохождении муниципального фильтра, а также сопутствующими тратами, которые вызвало бы участие в губернаторской кампании.

ДДО намерено представить своих кандидатов в четырех муниципалитетах. Движение готовится сообщить о сотрудничестве с одной из политических партий. Ранее в движении сообщали, что набрали порядка 30 человек для участия в выборах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру