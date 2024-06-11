Адвокат Илья Новиков* заочно получил реальный срок

В Москве 11 июня огласили приговор известному адвокату Илье Новикову*. От Гагаринского суда он получил заочное наказание в виде восьми с половиной лет колонии общего режима. Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, адвоката признали виновным в распространении фейков о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК).

После начала военной спецоперации Новиков* находился в Киеве. В прошлом году в России он был лишен адвокатского статуса.

Дело о "фейках" на юриста и бывшего "знатока" телеигры "Что? Где? Когда?" завели из-за интервью, посвященного СВО. Из-за этой же беседы апреля 2022 года на него завели дело по статье о госизмене (ст. 275 УК), по которой в России возможно пожизненное наказание.

*Минюст внес Илью Новикова в единый реестр иноагентов

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот)