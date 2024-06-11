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Новости 19:05

Москалькова оценила идею Дмитриевой о соцподдержке пострадавших при терактах

фото ЗакС политика Москалькова оценила идею Дмитриевой о соцподдержке пострадавших при терактах

Во время отчета омбудсмена Татьяны Москальковой перед Госдумой депутат от Петербурга Оксана Дмитриева предложила обсудить свой законопроект о социальной поддержке пострадавших при терактах и родственников жертв террористических нападений. Принципиальных возражений идея со стороны правозащитницы не встретила. Омбудсмен сочла важным постулат Дмитриевой о том, что безопасность соотечественников находится в зоне ответственности государства. 

"Т.Н. Москалькова поддержала проект закона концептуально, однако отметила, что надо разграничить теракт и чрезвычайную ситуацию и уточнить методологию расчета и механизм реализации", - рассказала депутат в своем Telegram-канале. 

Инициатива петербурженки направлена на то, чтобы помощь от государства не была разовой и чтобы пострадавшие в результате трагедий люди не оставались наедине со своими проблемами. Ранее законопроект получил отрицательное заключение кабмина, после чего Дмитриева внесла его повторно.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Дмитриева Оксана Генриховна 




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