Москалькова оценила идею Дмитриевой о соцподдержке пострадавших при терактах

Во время отчета омбудсмена Татьяны Москальковой перед Госдумой депутат от Петербурга Оксана Дмитриева предложила обсудить свой законопроект о социальной поддержке пострадавших при терактах и родственников жертв террористических нападений. Принципиальных возражений идея со стороны правозащитницы не встретила. Омбудсмен сочла важным постулат Дмитриевой о том, что безопасность соотечественников находится в зоне ответственности государства.

"Т.Н. Москалькова поддержала проект закона концептуально, однако отметила, что надо разграничить теракт и чрезвычайную ситуацию и уточнить методологию расчета и механизм реализации", - рассказала депутат в своем Telegram-канале.

Инициатива петербурженки направлена на то, чтобы помощь от государства не была разовой и чтобы пострадавшие в результате трагедий люди не оставались наедине со своими проблемами. Ранее законопроект получил отрицательное заключение кабмина, после чего Дмитриева внесла его повторно.

Фото: ЗАКС.Ру