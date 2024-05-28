Дмитриева повторно внесла в Госдуму законопроект о социальной поддержке пострадавших при терактах

Избранная от Петербурга депутат Госдумы Оксана Дмитриева повторно внесла на рассмотрение коллег законопроект о социальной поддержке пострадавших в ходе терактов и чрезвычайных ситуаций. В прошлый раз инициативу не пропустил парламентский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Законопроект содержит перечисление мер поддержки пострадавшим при терактах и ЧС и их родственникам в зависимости от тяжести понесенного урона. Как отмечает Дмитриева, сейчас в России отсутствует закон с указанием порядка и размера выплат пострадавшим, из-за чего всякий раз при возникновении необходимости приходится принимать отдельные законодательные акты правительства или же субъекта страны. Деньги перечисляются из резервных фондов в том же финансовом году.

"В то же время в результате указанных террористических актов или чрезвычайных ситуаций пострадавшим и родственникам погибших необходимо оказание таких видов социальной помощи и поддержки, которые требуют финансирования в течение ряда последующих лет. Следовательно, необходим публично-правовой акт, который бы сделал возможным включение этих расходов в определенные статьи бюджета", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В предыдущий раз законопроект вернули Дмитриевой, указав на отсутствие заключения правительства на инициативу. В этот раз проект был внесен вместе с отзывом кабмина, в котором говорится о необходимости ее "концептуальной переработки".

В конце марта, сразу после внесения проекта в Госдуму, Дмитриева говорила о намерении добиваться его ускоренного рассмотрения депутатами.

Фото: кадр из трансляции съезда Партии роста