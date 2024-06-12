На Льва Шлосберга* составили еще один протокол о дискредитации армии

На псковского политика, члена федерального политкомитета "Яблока" Льва Шлосберга* оформили протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Карточка административного дела привлекла внимание "Медиазоны"**.

"Яблочник" предпочел не давать комментариев журналистам, добавив, что в курсе нового протокола. Это не первое дело по ст. 20.3.3 КоАП в отношении политика. Весной 2022 года ему назначали штрафы по ней дважды.

Повторное привлечение к ответственности за "дискредитацию армии" дает возможность возбудить дело по одноименной уголовной статье.

В последнее время 60-летнего Шлосберга* также регулярно штрафуют по иноагентским протоколам, несмотря на то, что он старается помечать свой контент в соответствии с законодательством.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру