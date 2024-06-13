Турчак объявил о старте своей избирательной кампании

Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Андрей Турчак сообщил о том, что сдал документы в избирком для регистрации кандидатом в главы региона на сентябрьских выборах.

"Моя избирательная кампания официально стартовала. Вместе с командой "Единой России" проведу ее "в полях", общаясь с людьми", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Политик рассчитывает как можно быстрее оказаться в курсе проблем региона и чаяний его жителей.

В своей нынешней должности Турчак находится с 4 июня. В этот день по решению президента он занял место Олега Хорохордина. Предыдущие четыре года уроженец Ленинграда занимал должность вице-спикера Совета Федерации.

Накануне документы в избирком подал действующий губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: ЗАКС.Ру