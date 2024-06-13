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Петербургская полиция изучает очередную аварию с участием электросамоката

фото ЗакС политика Петербургская полиция изучает очередную аварию с участием электросамоката

Накануне вечером несовершеннолетний юноша, управлявший электросамокатом, попал под колеса иномарки. Это случилось в Петергофе, передает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что за рулем Nissan находилась 43-летняя женщина. Вместе с 16-летним самокатчиком она ехала по одному из дворов.

Школьника увезли в стационар в состоянии средней степени тяжести. Полицейские проверяют обстоятельства инцидента.

В субботу губернатор объявил о полном запрете езды на электросамокатах в период проведения крупных мероприятий. В числе районов, попавших под ограничения, оказался и Петродворцовый район. ДТП с электросамокатами в городе в последнее время случаются каждую неделю.

Фото: ЗАКС.Ру


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