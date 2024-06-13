Невзорова* оштрафовали по очередному иноагентскому протоколу

Суд в Петербурге назначил штраф в размере 40 тысяч рублей публицисту Александру Невзорову*. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, нарушением сочли непредоставление финансовых отчетов иностранного агента Минюсту в положенный срок (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

Речь идет об отчетах по трем формам: ОИА003, ОИА007 и ОИА001.

Напомним, ранее прокуратура подала иск, имеющий целью признать семью Невзорова* экстремистским объединением. Это откроет юридическую возможностью для того, чтобы конфисковать у публициста и его супруги Лидии находящееся в России недвижимое имущество. Заседание по иску еще не проводилось.

С марта 2002 года петербургский журналист находится в эмиграции. Заочные "иноагентские" штрафы ему выписывают регулярно. Кроме того, он заочно приговорен к реальному сроку по делу о "фейках" об армии (ст. 207.3 УК).

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру