Судья по делу Скочиленко стала заместителем председателя Калининского районного суда

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении судьи Оксаны Демяшевой на должность заместителя председателя Калининского районного суда, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга 13 июня. Также этим указом судья Инна Гапеенко назначена председателем суда в Калининском районе.

О возможном повышении Дешевой сообщалось еще осенью 2023 года. Демяшеву назначили зампредом суда на шесть лет. До этого она работала в Василеостровском районном суде.

Напомним, в ноябре 2023 года Демяшева приговорила художницу Александру Скочиленко к семи годам лишения свободы по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах из-за того, что она заменила ценники в супермаркете на пацифистские листовки. На ее действия жаловались общественники, однако квалификационная комиссия нарушений в работе Демяшевой не обнаружила.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру