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Новости 20:04

Судья по делу Скочиленко стала заместителем председателя Калининского районного суда

фото ЗакС политика Судья по делу Скочиленко стала заместителем председателя Калининского районного суда

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении судьи Оксаны Демяшевой на должность заместителя председателя Калининского районного суда, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга 13 июня. Также этим указом судья Инна Гапеенко назначена председателем суда в Калининском районе. 

О возможном повышении Дешевой сообщалось еще осенью 2023 года. Демяшеву назначили зампредом суда на шесть лет. До этого она работала в Василеостровском районном суде.  

Напомним, в ноябре 2023 года Демяшева приговорила художницу Александру Скочиленко к семи годам лишения свободы по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах из-за того, что она заменила ценники в супермаркете на пацифистские листовки. На ее действия жаловались общественники, однако квалификационная комиссия нарушений в работе Демяшевой не обнаружила

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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