На рассмотрение ЗакСа поступил проект о праздновании Дня Мариуполя

Законопроект об установлении в Петербурге новой памятной даты поступил на рассмотрение городского парламента, следует из данных на его сайте. Авторы инициативы предлагают ежегодно отмечать в Северной столице День Мариуполя.

Поправки вносятся в городской закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге". В соответствии с ними, "День города Мариуполя — побратима Санкт-Петербурга" предлагается отмечать каждое третье воскресенье сентября.

"Эта инициатива направлена на укрепление дружественных связей между городами-побратимами, на увековечивание исторических связей и культурного наследия", — говорится в пояснительной записке к проекту. По мысли законотворцев, появление новой памятной даты "будет способствовать углублению взаимопонимания между жителями городов, а также содействовать развитию туристического и культурного обмена".

Подписи под проектом поставили ряд депутатов от "Единой России" со спикером ЗакСа Александром Бельским во главе. Последний в начале недели сообщал о намерениях предложить ввести в Петербурге памятную дату в честь Мариуполя.

Побратимские отношения между двумя городами были установлены в июне 2022 года. Петербургский губернатор Александр Беглов лично приезжал ради этого в Мариуполь.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру