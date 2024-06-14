Работодателей могут обязать сдавать данные сотрудников для реестра воинского учета

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов внес на рассмотрение коллег новую инициативу. В случае ее принятия работодатели должны будут предоставлять госорганам данные о сотрудниках для внесения их в единый электронный реестр воинского учета. Речь идет как о состоящих, так и не состоящих на воинском учете. Законопроект, опубликованный в базе нижней палаты, представляет собой поправки в федеральный закон "О воинской обязанности и воинской службе".

В пояснительной записке автор документа отсылает к апрельскому постановлению правительства № 506, в котором говорится о необходимости наладить взаимодействие между работодателями и военкоматами.

Ранее анонсировалось, что единый электронный реестр воинского учета будет готов осенью. К тому же времени обещают закончить работу над единым реестром повесток.

Отметим, что генерал армии Картаполов — одно из тех официальных лиц РФ, кто регулярно заявляет об отсутствии потребности в новой волне мобилизации.

Фото: ЗАКС.Ру