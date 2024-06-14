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Новости 13:30

Работодателей могут обязать сдавать данные сотрудников для реестра воинского учета

фото ЗакС политика Работодателей могут обязать сдавать данные сотрудников для реестра воинского учета

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов внес на рассмотрение коллег новую инициативу. В случае ее принятия работодатели должны будут предоставлять госорганам данные о сотрудниках для внесения их в единый электронный реестр воинского учета. Речь идет как о состоящих, так и не состоящих на воинском учете. Законопроект, опубликованный в базе нижней палаты, представляет собой поправки в федеральный закон "О воинской обязанности и воинской службе".

В пояснительной записке автор документа отсылает к апрельскому постановлению правительства № 506, в котором говорится о необходимости наладить взаимодействие между работодателями и военкоматами.

Ранее анонсировалось, что единый электронный реестр воинского учета будет готов осенью. К тому же времени обещают закончить работу над единым реестром повесток.

Отметим, что генерал армии Картаполов — одно из тех официальных лиц РФ, кто регулярно заявляет об отсутствии потребности в новой волне мобилизации.

Фото: ЗАКС.Ру


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