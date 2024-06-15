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Новости 14:59

Выбирать губернатора Мурманской области будут два дня

фото ЗакС политика Выбирать губернатора Мурманской области будут два дня

Избирком Мурманской области определился с продолжительностью электорального мероприятия в сентябре. Выборы губернатора решено провести в два дня: 7 и 8 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале избиркома.

Заполярье — один из регионов, где Центризбирком разрешил проводить дистанционное электронное голосование.

На выборы главы региона пока выдвинулись три кандидата. В их числе — действующий губернатор Андрей Чибис, как и прежде, поддержанный "Единой Россией". Нынешней весной чиновник пережил покушение.

Фото: ЗАКС.Ру


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