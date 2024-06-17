На выборы губернатора заявились 20 кандидатов

По состоянию на утро 17 июня 20 человек сообщили о намерении побороться за место губернатора Петербурга, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. Больше половины из них выдвинулись самостоятельно.

"Документы на выдвижение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представили 20 кандидатов", — написал председатель ГИК.

Из числа кандидатов 11 человек являются самовыдвиженцами, еще девять человек выдвинуты избирательными объединениями.

Прием документов на регистрацию кандидатов начнется в среду, 19 июня, отметил Мейксин. Сейчас зарегистрированных кандидатов в губернаторы нет.

На прошедших выходных в Петербурге количество желающих участвовать в выборах губернатора не увеличилось. Последним кандидатом, сведения о котором появились в ГАС "Выборы", стал 74-летний генеральный директор ОАО "Российская авиакомпания "ЭРЛЕН" Николай Кузнецов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру