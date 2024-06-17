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Новости 19:13

В Петербурге пересмотрят дело мигранта, убившего студента и вышедшего на свободу

фото ЗакС политика В Петербурге пересмотрят дело мигранта, убившего студента и вышедшего на свободу

Петербургские правоохранители задержали уроженца Азербайджана Заура Каримова, ранее освободившегося после срока, который он отбыл в связи с убийством студента СПбГУ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Приговор пересмотрят, поскольку суд удовлетворил кассационную жалобу матери убитого. До своего нового задержания Каримов был заочно арестован. В ближайшее время его доставят в СИЗО.

В апелляции по резонансному делу приговор Каримову был сокращен с 11 до двух лет лишения свободы. Удовлетворив жалобу защиты, суд переквалифицировал статью с убийства (ст. 105 УК) на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК).

На дело мигранта в течение последних месяцев неоднократно обращал внимание глава СК Александр Бастрыкин, недовольный ранним выходом фигуранта на свободу.

Фото: ЗАКС.Ру


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