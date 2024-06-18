На Якорной площади в Кронштадте вновь разобьют сад-трансформер

Администрация Кронштадтского района намерена разбить сад-трансформер на Якорной площади летом 2024 года, следует из информации на сайте госзакупок. Суммарные траты на благоустройство должны составить не более 73,8 миллиона рублей.

Всего в рамках обустройства сада запланированы две закупки. Первая из них, на сумму 36,8 миллиона рублей, касается размещения на площади искусственных холмов и установки деревьев. Вторая, с начальной ценой немногим менее 37 миллионов рублей, предусматривает закупку и посадку цветов и кустарников. Обе закупки появились на портале 11 июня, заявки от потенциальных поставщиков будут принимать до 28 июня. Работы должны быть завершены не позднее 25 июля.

В отличие от сада-трансформера на Исаакиевской площади, для обустройства которого использовались липы, в Кронштадте сад будет хвойным. В общей сложности в районной администрации рассчитывают получить 40 сосен с аналогичным количеством кашпо и растяжек на деревья, а заодно 15 кашпо под посадку можжевельника. Украшать сад будут по 800 парковых роз и метельчатых гортензий, 3,5 тысячи штук осоки, 20 тысяч белых, 14,6 тысячи синих и восемь тысяч голубых цветов. Последние могут быть как однолетними, так и многолетними.

В прошлом году на Якорной площади уже разбивали сад-трансформер, его открытие состоялось тогда в конце июля. В тот раз на благоустройство потратили 52,7 миллиона рублей.

Также Петербурге открыт для посещения сад-трансформер перед Мариинским дворцом. Впервые его организовали в прошлом году, в 2024 году контракт на обустройство зеленой зоны заключили не без сложностей. Первую закупку чиновники отменили из-за дороговизны, стоимость второй составила 27 миллионов рублей. Открытие сада состоялось 27 мая, в День города.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру