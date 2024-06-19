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Новости 10:35

Заксобрание приняло в первом чтении проект об учреждении Дня Мариуполя в Петербурге

фото ЗакС политика Заксобрание приняло в первом чтении проект об учреждении Дня Мариуполя в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга 19 июня в первом чтении приняло законопроект о добавлении в городской закон о праздниках и памятных датах Дня Мариуполя. Его планируют отмечать ежегодно в третье воскресенье сентября. 

Инициативу представлял с трибуны единоросс Константин Чебыкин. Его рассказ был в основном посвящен побратимским отношениям с Мариуполем и тому, как Северная столица помогает восстанавливать город. 

"[памятная дата] будет способствовать углублению взаимопонимания между жителями городов, а также содействовать развитию туристического и культурного обмена", - говорится в пояснительной записке к проекту закона. 

Законопроект обсуждали недолго. Единственный вопрос задал депутат Михаил Амосов, который поинтересовался, когда празднуют день города в самом Мариуполе. Чебыкин пояснил, что его отмечают в третье воскресенье сентября, как и в предложенном проекте. 

Напомним, инициативу о праздновании Дня Мариуполя анонсировал председатель парламента Александр Бельский 10 июня. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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