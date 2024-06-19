Силовики задержали всех причастных к обнаженной фотосессии на Большеохтинском кладбище

Петербургские правоохранительные органы задержали всех участников фотосессии на Большеохтинском кладбище, об этом 19 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Участников задержали сотрудники Центра "Э", которым пришлось ехать в Псков ради этого.

Ранее была задержана 22-летняя девушка, которая в кадре на фоне кладбища была обнаженной. Силовики также задержали 37-летнего фотографа, 27-летнюю организатора и 19-летнюю модель, которая тоже снималась в кадре.

Напомним, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ч. 2 ст. 244 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру