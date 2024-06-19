Трое депутатов фракции КПРФ в Заксобрании вышли из партии

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова, Александр Рассудов и Дмитрий Дмитриев вышли из КПРФ, сообщили ЗАКС.Ру в партии. Все трое, а также состоящий во фракции Алексей Зинчук, проголосовали за снятие главы горкома партии Романа Кононенко с поста лидера парламентской фракции. Место Кононенко заняла Иванова.

Против смены руководства фракции проголосовали сам Кононенко и Вячеслав Бороденчик. Они остались единственными "партийными" представителями КПРФ в Заксобрании Петербурга.

По словам главы горкома КПРФ Кононенко, вопрос дальнейшего сотрудничества Ивановой, Дмитриева, Зинчука и Рассудова с партией будет решаться позже, после обсуждения сложившейся ситуации.

Всего на выборах 2021 года в ЗакС от КПРФ прошли семь человек. С начала созыва ряды фракции рядели. Первым, с кем партия прекратила сотрудничать, стал депутат Борис Зверев. У партийцев возникли претензии из-за того, что он голосовал по ключевым вопросам так же, как и депутаты из "Единой России". Он также голосовал за снятие Кононенко с поста лидера фракции.

По информации Telegram-канала "Ротонда", отставка Кононенко связана с нежеланием КПРФ выдвигать на губернаторские выборы Бориса Зверева. От компартии на них пошел Кононенко, а Зверев, который сперва не собирался баллотироваться, стал самовыдвиженцем.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру