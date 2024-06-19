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Новости 16:13

В Петербурге арестовали мигранта, обвиняемого в убийстве соотечественницы

фото ЗакС политика В Петербурге арестовали мигранта, обвиняемого в убийстве соотечественницы

Суд в Петербурге отправил в СИЗО уроженца Узбекистана, которого обвиняют в причинении смерти (ч. 1 ст. 105 УК) соотечественнице и сожительнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Илхомджон Абдуллаев пробудет под стражей до 16 августа.

Официальная версия гласит, что на почве ревности фигурант вытолкнул женщину из окна шестого этажа дома по улице Подводника Кузьмина. Потерпевшая скончалась в больнице.

34-летний мигрант был задержан в тот же день 17 июня, и тогда же ему предъявили обвинение.

Фото: ЗАКС.Ру


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