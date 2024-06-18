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Новости 12:40

Петербургского мигранта обвинили в смертельном падении женщины из окна

фото ЗакС политика Петербургского мигранта обвинили в смертельном падении женщины из окна

В Петербурге задержали уроженца одного из государств центральной Азии, которого обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) 27-летней соотечественницы.

Как передает ГУ МВД по региону, женщина выпала из окна одного из домов по улице Подводника Кузьмина, была госпитализирована в тяжелом состоянии и умерла в больнице. Конфликт между мигрантами, завершившийся падением с шестого этажа, случился накануне.

По версии следствия, 34-летний мужчина в порыве ревности вытолкал сожительницу в окно. Следственный комитет уже предъявил задержанному обвинение, уточнив, что речь идет о гражданине Узбекистана. В ближайшее время суд определится с мерой пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру


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