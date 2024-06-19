Петербургскую художницу отправили в СИЗО из-за фотосессии на кладбище

Суд в Петербурге согласился с доводами следствия и на месяц отправил под арест художницу Анну Пантелееву. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. В СИЗО она пробудет до 17 июля.

22-летняя девушка была задержана в связи с участием в откровенной фотосессии, организованной на Большеохтинском кладбище. Обвинение ей все еще не предъявили. Пантелеева проходит по делу о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ч. 2 ст. 244 УК). По сведениям издания "Mash на Мойке", из-за перформанса возбуждено также дело об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК).

Художница позировала на кладбище в компании знакомых. Фотографии со встречи были выложены в интернет и получили распространение. Всех участников скандального мероприятия, проведенного вечером 17 июня, задержали.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга