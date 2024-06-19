В Петербурге по делу о смертельной аварии арестовали сотрудника ДПС

Участника смертельной аварии на Приморском шоссе, в минувшее воскресенье унесшей жизни троих петербурженок, отправили в СИЗО. Об аресте сотрудника ДПС, имеющего статус обвиняемого, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Данные объединенной пресс-службы городских судов говорят о том, что фигуранта дела зовут Александр Тюленев. Его должность звучит как инспектор дорожно-патрульной службы взвода N2 2 роты ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Под стражей сотрудник правоохранительных органов пробудет до 16 августа.

Тюленев перевозил троих молодых пассажирок. После столкновения с фонарным столбом и деревьями в районе Лахты автомобиль Audi воспламенился. Ни одна из женщин не выжила. В крови дорожного полицейского обнаружили алкоголь.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга