Избирательные кампании в 110 муниципалитетах назначены, заявил Мейксин

Избирательные кампании назначены во всех муниципалитетах Петербурга, где должны состояться выборы в сентябре, сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин на заседании комиссии 20 июня. Со следующего дня кандидаты смогут подавать документы для выдвижения.

"На данный момент все территориальные комиссии, которые должны были назначить соответствующие выборы, они их назначили, поэтому на данный момент у нас все 110 кампаний являются назначенными", — произнес Мейксин со ссылкой на неназванных коллег.

В течение четверга планируется публикация решений территориальных избирательных комиссий. "Все решения будут приняты, и завтра уже в любом муниципальном образовании будет первый день, в любой территориальной комиссии, где можно будет подать соответствующие документы на выдвижение", — отметил в своем выступлении глава ГИК.

К назначению выборов петербургские муниципалы в основном приступили 18 июня, хотя в МО "Кронштадт" соответствующее заседание провели днем ранее. В некоторых муниципалитетах ввиду объективных причин обязанность назначения выборов была возложена на территориальные избиркомы.

Всего в сентябре 2024 года выборы состоятся в 110 муниципальных округах Петербурга из существующих 111. В МО "Автово" выборы должны пройти в 2026 году.

Также члены Горизбиркома проголосовали за освобождение от обязанностей ЧПРГ председателя ТИК № 51 Павла Окунева, подавшего заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности главы комиссии будет ее зампред Денис Коваленко вплоть до назначения нового главы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру