Еще одного участника откровенной фотосессии в Петербурге отправили под арест

В Петербурге арестовали еще одного участника откровенной фотосессии, проведенной на этой неделе на Большеохтинском кладбище. В СИЗО сроком до 17 июля водворили 37-летнего фотографа Сергея Евстюхина, передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, мужчина был в числе тех, кто организовал и провел съемку на кладбище и выложил фотографии в публичный доступ.

Накануне Красногвардейский районный суд на месяц арестовал 22-летнюю художницу Анну Пантелееву, в присутствии Евстюхина частично обнажившуюся на камеру среди мест захоронения.

В деле о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ч. 2 ст. 244 УК) фигурируют еще две девушки, которым меру пресечения пока не избрали. Они находятся в статусе задержанных.

Фото: ЗАКС.Ру