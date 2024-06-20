ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:19

Еще одного участника откровенной фотосессии в Петербурге отправили под арест

фото ЗакС политика Еще одного участника откровенной фотосессии в Петербурге отправили под арест

В Петербурге арестовали еще одного участника откровенной фотосессии, проведенной на этой неделе на Большеохтинском кладбище. В СИЗО сроком до 17 июля водворили 37-летнего фотографа Сергея Евстюхина, передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, мужчина был в числе тех, кто организовал и провел съемку на кладбище и выложил фотографии в публичный доступ.

Накануне Красногвардейский районный суд на месяц арестовал 22-летнюю художницу Анну Пантелееву, в присутствии Евстюхина частично обнажившуюся на камеру среди мест захоронения.

В деле о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ч. 2 ст. 244 УК) фигурируют еще две девушки, которым меру пресечения пока не избрали. Они находятся в статусе задержанных.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама