МО "Владимирский округ" и МО "Колпино" не смогли собрать кворум для назначения выборов

В пяти муниципальных образованиях Петербурге местные советы не смогли провести заседания, на которых должны были назначит выборы, сообщил 20 июня глава Горизбиркома Максим Мейксин на заседании комиссии. ЗАКС.Ру выяснил, в каких муниципалитетах депутатам не удалось собраться.

Помимо распущенных МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская", а также проблемного МО "Литейный округ", который находится на грани роспуска из-за непроведения правомочных собраний, не собрали кворум в МО "Владимирский округ" и МО "Город Колпино". Эту информацию подтвердили ЗАКС.Ру главы муниципальных образований.

Вместо перечисленных муниципальных советов выборы на их округах назначали территориальные избирательные комиссии. Напомним, большинство муниципальных советов приняли решение о назначении выборов 18 и 19 июня, в соответствии с рекомендацией чиновников Смольного для синхронизации электоральных процессов в Петербурге.

Само голосование пройдет с 6 по 8 сентября, одновременно с выборами губернатора и дополнительными выборами в Законодательное собрание. Всего в городе планируется избрать более 1,5 тысячи муниципальных депутатов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру