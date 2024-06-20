Петербургские активисты создали петицию против покоса травы в городе

Активисты движения "Общественный сад" попросили петербуржцев подписать петицию за запрет покоса газонов в городе во время жаркой погоды, об этом 20 июня пишет MR7.ru со ссылкой на петицию.

По словам активистов, из-за покоса травы в жаркую городу, она выжигается солнцем и умирает. Они отметили, что при этом полива травы или других мероприятий по уходу за газоном в Петербурге практически нет.

Кроме этого, в петиции сказано, что покос убивает здоровый микроклимат, поэтому становится еще жарче и суше, а также это вредит насекомым и птицам.

Петиция адресована губернатору Петербурга Александру Беглову, правительству города, Законодательному собранию, вице-губернаторам Алексею Корабельникову и Евгению Разумишкину.

Фото: pixabay