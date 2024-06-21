Володин хочет провести в Петербурге выездное заседание Совета Думы

На встрече с петербургским губернатором Александром Бегловым 21 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах провести выездное заседание Совета Думы именно в городе на Неве. Оно будет посвящено социальным вопросам. Содержание беседы двух государственных деятелей пересказала пресс-служба Смольного.

"Думаю, депутатам и регионам будет полезно познакомиться с опытом Петербурга по решению за счет своих ресурсов проблем обманутых дольщиков, по строительству детских садов, оказанию помощи многодетным семьям и многие другие вопросы", - отметил председатель нижней палаты.

Володин выделил Петербург как регион, где впервые за последнее время прозвучала инициатива об индексации пенсий работающим пенсионерам, впоследствии поддержанная президентом. Депутат охарактеризовал мегаполис как город социальных стандартов.

фото: gov.spb.ru