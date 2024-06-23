Обвиненного в получении взятки петербургского полицейского арестовали

Суд в Пушкине 23 июня удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест до 20 августа полицейского Дмитрия Смирнова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, фигурант получил 25 тысяч долларов за непривлечение взяткодателя к уголовной ответственности по статье о реализации контрафактной продукции (ст. 171.1 УК).

Ранее региональный главк МВД сообщил, что в полицию заявил бизнесмен, представляющий азербайджанскую диаспору. После того, как его поймали на провозе контрафакта, земляки помогли собрать деньги на взятку. В дальнейшем они потребовали вернуть долг и артикулировали угрозы, в связи с чем он и рассказал правоохранителям свою историю.

Фото: ЗАКС.Ру