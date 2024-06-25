В "Яблоке" утвердили 70 кандидатов в муниципальные депутаты

На сентябрьских выборах в муниципальные советы "Яблоко" будут представлять 70 человек. Региональное отделение партии 24 июня утвердило списки кандидатов на конференции с участием председателя "Яблока" Николая Рыбакова, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе объединения.

Представители партии будут баллотироваться в 17 муниципалитетах Адмиралтейского, Центрального, Приморского, Пушкинского и Красногвардейского районов. Больше половины кандидатов - молодёжь до 35 лет.

Так, среди кандидатов есть действующие муниципалы: Илья Киселев из МО "Коломна", Егор Карпенков из МО "Литейный округ" и Владимир Виноградов из МО "Ржевка". Депутат Сергей Трошин из МО "Литейный округ" на этих выборах не будет упомянут в списках партии. "Яблоко" отказало ему в выдвижении за нарушение "партийной дисциплины".

В партии отметили, что ещё одна конференция пройдёт 28 июня - на ней утвердят кандидатов, которые подали документы в последний момент.

Выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. В эти дни будут избирать губернатора, депутатов местных советов и депутата Заксобрания по 18-округу. От партии на довыборах в парламент будет выдвигаться детский врач Ольга Юркевич.

Константин Леньков, фото партии "Яблоко"