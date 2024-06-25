В Петербурге арестовали фигуранта дела об обмане посетителей баров

Суд в Петербурге 25 июня отправил в СИЗО Шамиля Гаджиева, которого обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Под стражей он, не признающий вины, пробудет до 23 августа.

Следствие считает фигуранта участником преступной схемы. Вместе с сообщниками и через подконтрольных девушек он завлекал обеспеченных мужчин в заведения общепита. От клиентов добивались оплаты напитков и блюд по ценам, в разы превышащих их реальную стоимость.

Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк указала, что к криминальному сообществу имели отношение десятки человек. Потерпевших обманывали в барах Адмиралтейского и Василеостровского районов. В отдельные дни злоумышленникам удавалось находить до двадцати клиентов.

Фото: ЗАКС.Ру