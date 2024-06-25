С коробля на ТИК: Даванков дал старт муниципальной кампании

Фото Константин Леньков / ЗАКС.Ру

Первые лица партии "Новые люди" с петербургскими коллегами необычным образом решили объявить о полномасштабном старте избирательной кампании. Теплоход, на борту которого собрались кандидаты в муниципалы, курсировал по Неве 25 июня. Его сопровождал целый "муниципальный флот". Как это было - в материале ЗАКС.Ру.

Наставлять кандидатов в муниципалы от "Новых людей" в Северную столицу приехали все ключевые представители партии: экс-кандидат в президенты, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также его коллеги Сардана Авксентьева и Ксения Горячева. Для полноты картины не хватало Сангаджи Тарбаева, которого партия рассматривала в качестве кандидата на губернаторский пост (участвовать в губернаторских выборах партия не решилась из-за сложностей с мунфильтром). Фракция "Новых людей" в Законодательном собрании прибыла в полном составе, несмотря на то что Дмитрий Панов и Ольга Герасина далеко не всегда посещают партийные мероприятия.

Несмотря на присутствие высокопоставленных гостей, "официального выдвижения" так и не состоялось, хотя именно так событие партийцы и представляли. Всего партия собрала около 350 человек для выдвижения в местные советы. Из-за трудностей организации конференции процедура утверждения списков будет проходить по районам. Например, в Адмиралтейском и Василеостровском районах собрания уже прошли - там утвердили списки примерно из 40 человек. Окончательные партийные списки появятся, вероятнее всего, в ближайшее время. Выдвижение будет проходить до 10 июля. Число кандидатов также еще не окончательно - много ресурсов тратится на проверку документов, пояснили в партии. Всего "Новые люди" в Петербурге получили более 800 заявок от желающих баллотироваться под их флагом.

Кульминацией "прогулки" по Неве стал импровизированный парад маломерных судов, которых было чуть меньше десятка. На небольших катерах передвигались тоже кандидаты в муниципалы. Как определялось, кто на каком судне пойдет, организаторы не уточнили. Даванков, взяв громкоговоритель, объявил: "Да переменам!" Это и стало сигналом к началу кампании.

Баллотироваться от партии решили самые разные люди, рассказал Даванков: от монтажника до директора завода, волонтеры, спортсмены и другие. Даванков отметил, что главный критерий - это опыт и социальные проекты, которые продвигают кандидаты. Партия выступает за расширение полномочий органов местного самоуправления.

Одна из декларируемых целей муниципальной кампании "Новых людей" рассчитана на длительную перспективу - создание благоприятных условий для выдвижения кандидата в губернаторы и успешного прохождения муниципального фильтра, объявил Даванков. Для этого партии нужно более 150 мундепов в 84 муниципалитетах. "Новые люди" были основаны лишь в 2020 году. Во многих регионах у партии нет какого-либо представительства в муниципалитетах. Для петербургского отделения сентябрьские выборы в местные советы станут первыми. Впрочем, выдвинуть кандидатов на все полторы тысячи мест партия, судя по всему, и не планировала. Так, добирать кандидатов среди тех, кто не смог победить на праймериз "Единой России", в партии не собираются.

- Боюсь соврать, но с праймериз у нас никого нет. Если люди приняли для себя решение баллотироваться от другой партии - зачем им мешать? Если они проиграли… Зачем им мешать? Попробуют себя в следующий раз, - сказал Даванков.

Вице-спикер Госдумы добавил, что "Новые люди" не придают особого значения партийной принадлежности, если находят что-то общее с кандидатом. Например, они охотно готовы выдвинуть участников движения "Общество.Будущее", если у последних документы будут в порядке.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру