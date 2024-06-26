Троих сотрудников избиркомов обнаружили в реестре экстремистов

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 26 июня рассказала об итогах проверки, проведенной в отношении всех действующих членов российских избирательных комиссий всех уровней. Из 900 тысяч человек трое оказались фигурирующими в реестре экстремистов, что входит в противоречие с новейшим законодательством.

Всех троих решено лишить членства в избиркомах, передает "Интерфакс". Двое из них были выдвинуты справедливороссами в Петербурге и Ленобласти, кандидатура третьего ранее была поддержана КПРФ в Татарстане.

Примечательно, что член УИК № 787 от СЗРП в Петербурга в публичном реестре экстремистов и террористов Росфинмониторинга не числится. На прошлой неделе глава Горизбиркома Максим Мейксин попросил коллег незамедлительно решить вопрос о прекращении его полномочий.

Фото: ЗАКС.Ру