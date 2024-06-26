Горизбирком выложил список подписавшихся за Яковлева муниципалов

На сайте Горизбиркома появились сведения о муниципальных депутатах, поддержавших выдвижение депутата Заксобрания Максима Яковлева (ЛДПР) на выборы губернатора. Всего в списке подписавшихся оказались 162 человека.

Столько же муниципалов, сколько у Яковлева, ранее подписались за выдвижение на новый срок губернатора Александра Беглова. Всего же для прохождения муниципального фильтра кандидаты должны собрать не менее 155 подписей мундепов в 84 округах.

Яковлеву, среди прочего, удалось заручиться поддержкой ряда депутатов от "Единой России". Подписи за его выдвижение поставили, в частности, Дмитрий Батраков (МО № 21), Валерий Ткачук (МО "Академическое"), Юрий Степанков (МО "Волковское"), Алексей Окунь (МО "Георгиевский") и другие.

Без преодоления муниципального фильтра кандидат в губернаторы не может быть зарегистрирован. Выборы главы Петербурга назначены на 8 сентября, голосование по ним будет трехдневным. В среду стало известно о подаче документов для регистрации кандидатом депутата МО "Ульянка" Павла Брагина, он стал третьим, кто принес бумаги в комиссию.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру