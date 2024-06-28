За пост губернатора в Петербурге готовы бороться 22 человека

К утру 28 июня список подавших документы для выдвижения на выборы губернатора удлинился на одну позицию, следует из сообщения в Telegram-канале председателя Горизбиркома Максима Мейксина. Новичком оказался 44-летний глава коммерческой фирмы родом из Петропавловска-Камчатского.

Всего документы на выдвижение подали 22 человека, из них четверо принесли пакеты бумаг для регистрации кандидатами. Один кандидат накануне был зарегистрирован, им оказался действующий глава города Александр Беглов.

Последним из вдвинувшихся стал генеральный директор ООО "ПКРФ" Максим Конопляников. Судя по данным ЕГРЮЛ, фирма занимается разработкой программного обеспечения. Сам Конопляников до этого на выборы не баллотировался.

Выдвижение кандидатов на выборы губернатора продлится до вечера субботы, 29 июня. Документы на регистрацию кандидатов Горизбирком будет принимать ровно на сутки дольше.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру