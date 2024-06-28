Голосовать на муниципальных выборах в Ленобласти будут два дня

Чиновники в Ленобласти определились с форматом проведения муниципальных выборов в сентябре. Они пройдут в два дня, о чем 28 июня сообщила пресс-служба Леноблизбиркома. По мнению комиссии, практика многодневного голосования успела завоевать популярность среди граждан.

От трехдневного формата решили в этом году отказаться из-за повышенной финансовой нагрузки. Похожими соображениями руководствовались и при отказе от проведения электоральной процедуры в один день. Такая продолжительность мероприятия, как гласит сообщение, "требует организации проведения досрочного голосования, что также повлечет необходимость дополнительных затрат".

Выборы пройдут в 163 муниципалитетах, где будут разыграны 1913 мандатов. Ранее двухдневным решили сделать голосование на выборах губернатора Мурманской области.

Фото: ЗАКС.Ру