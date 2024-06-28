Бастрыкин предложил рассмотреть возможность возвращения смертной казни

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин коснулся темы моратория на смертную казнь, де-факто действующего в России с середины 1990-х годов. На проходящем в эти дни Петербургском международном юридическом форуме глава ведомства поделился своим личным отношением к проблеме.

"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни", - произнес Бастрыкин в своем выступлении (цитата по ТАСС).

В качестве подходящих примеров высокопоставленный силовик привел террористов, устроивших стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холле" в марте. Он также обратил внимание, что содержание осужденных на пожизненный срок представляет собой существенную нагрузку на бюджет.

"Это охрана, содержание огромного количества колоний, где они находятся, и так дальше, врачей, еду им свеженькую подавать надо, повара содержать, колбаску резать, компотик", - заявил глава СК (цитата по РБК).

Спикер посетовал на то, что сам порой не успевает ни пообедать, ни погулять.

Отметим, что отменить мораторий, введенный в связи с принятием РФ в Совет Европы, время от времени предлагают различные государственные деятели. Например, об этом регулярно говорит лидер справедливороссов Сергей Миронов и некоторые другие его коллеги по Госдуме.

Согласно распространенной версии, последним казненным человеком по решению суда в России был серийный убийца и маньяк Сергей Головкин. Это случилось в 1996 году.

фото: пресс-служба СК