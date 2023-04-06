Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился к главе Конституционного суда Валерию Зорькину с предложением отменить мораторий на смертную казнь, сообщил 6 апреля ТАСС со ссылкой на письмо.

"Прошу вас рассмотреть возможность пересмотреть позицию Конституционного суда Российской Федерации в отношении возможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни судами", — цитирует информагентство текст обращения Миронова.

Свою позицию политик подкрепил апелляциями к изменившейся геополитической обстановке, враждебным действиям стран Запада и к случаям терактов и убийств граждан на территории России.

Миронов также напомнил, что введение моратория на казнь стало одним из оснований для приглашения России в Совет Европы, однако страна так и ратифицировала подписанный протокол к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время, а в прошлом году вышла из организации. По мнению справоросса, отсюда следует, что принятые ранее обязательства, включая мораторий на смертную казнь, "потеряли актуальность и не только не "имеют существенного политико-правового значения", но и угрожают безопасности и целостности России".

Ранее суд в Москве отправил под арест на два месяца петербурженку Дарью Трепову, обвиняемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной в минувшее воскресенье. В результате инцидента погиб военкор Владлен Татарский, произошедшее квалифицировали как теракт (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

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