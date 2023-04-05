Telegram-канал депутата ЗакСа Алескерова взломали

Вскоре после заявления бывшего вице-спикера Заксобрания Петербурга Марины Шишкиной о выходе всех членов фракции "Справедливая Россия - За правду" из одноименной партии, в Telegram-канале парламентария Андрея Алескерова начали происходить странные вещи. Оказалось, что его взломали.

Сперва в канале появилась ссылка на материал ЗАКС.Ру, в котором лидер партии "Справедливой России" Сергей Миронов призывает бывших однопартийцев сдать мандаты. Некто от имени Алескерова прокомментировал публикацию фразой "Согласен с Сергеем Михайловичем!". Корреспонденту ЗАКС.Ру получить оперативный комментарий от депутата не удалось.

Спустя некоторое время название канала было переименовано на "Привет, Андрей", а на аватаре появился портрет телеведущего Андрея Малахова. Ясность внесла Шишкина, которая написала у себя в соцсетях, что доступ к каналу ее соратника получили третьи лица.

"Тelegram-канал депутата А.Э. Алескерова взломан. Андрей Энверович не имеет отношения к сегодняшним публикациям в нем", - написала Шишкина.

Напоним, во время заседания 5 апреля Шишкина объявила, что складывает полномочия вице-спикера и спускается в "партер" в качестве рядового депутата. Кроме того, она с остальными депутатами от "Справедливой России - За правду" покинули ряды эсеров. Глава петербургской ячейки СР Надежда Тихонова, которая заменила на этом посту Шишкину, рассказала ЗАКС.Ру, что решение коллег стало для нее неожиданностью.

Константин Леньков