На Пискаревском проспекте завершается ремонт домов, пострадавших от атаки БПЛА

Администрация Красногвардейского района Петербурга сообщила 30 июня о том, что восстановление квартир, пострадавших при атаке дрона в начале марта, подходит к концу. Речь идет о домах № 159 к. 2 и № 161 по Пискаревскому проспекту.

Основные работы в доме № 161 уже завершены. В результате удара беспилотника одна из стен стала аварийной. Ее заменили и поставили взамен кирпичную перегородку. Утверждается, что ремонтные работы проводят под контролем собственников жилья. Завершить их планируют до конца июля.

Отметим, что размером компенсаций за поврежденные автомобили при атаке дрона остались довольны не все жильцы.

Фото: ЗАКС.Ру