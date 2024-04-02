Тихонова просит губернатора увеличить компенсации за поврежденные на Пискаревском проспекте автомобили

Лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова обнародовала размер компенсаций, которые городские чиновники определили для жителей двух соседних домов на Пискаревском проспекте. Речь идет о гражданах, понесших ущерб от падения беспилотника месяц назад.

Суммы в трех случаях оказались несоизмеримо ниже тех, на которые рассчитывали владельцы разбитых машин. Например, владелец Renault Megan, по данным Тихоновой, потратил на ремонт машины 375 тысяч рублей, а возместили ему только 119 тысяч.

"Несправедливая ситуация, жители рассчитывали полностью восстановить свои авто, как им и было обещано", - прокомментировала Тихонова получившиеся цифры в своем Telegram-канале.

За помощью в решении проблемы лидер партийного реготделения обратилась к губернатору. По ее мнению, для выплат следует использовать резервный фонд.

Напомним, что беспилотник 2 марта нанес повреждения домам №161 и №159к2 и припаркованным поблизости автомобилям. Инцидент обошелся без человеческих жертв.

Фото: ЗАКС.Ру