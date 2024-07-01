На ремонт станции метро "Чернышевская" в Петербурге продлили срок разрешения

Госстройнадзор продлил срок разрешения на реконструкцию станции петербургского метрополитена "Чернышевская" до 10 августа, об этом 1 июля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные на сайте ведомства.

Изначально срок действия разрешения истекал 26 июня 2024 года. Однако уже 27 июня в базе Госстройнадзора появился новый документ, согласно которому разрешение на работы продлевают до августа.

На данный момент точная дата открытия станции до сих пор неизвестна. Ранее очевидцы сообщали, что на турникетах заметили поздравления с открытием станции, на которых указан месяц июль.

Напомним, что в марте 2024 года в Смольном заявляли, что станцию "Чернышевская" откроют в первом полугодии 2024 года.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга