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Новости 16:13

Петербургскую школу оштрафовали за оскорбления ученика

фото ЗакС политика Петербургскую школу оштрафовали за оскорбления ученика

Суд в Петербурге удовлетворил иск прокуратуры, поданный к коррекционной школе № 4 в интересах семьи, ребенок из которой столкнулся с оскорблениями учителей. Учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей, о чем 1 июля в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

На заседании было установлено, что две учительницы позволяли себе в общении с первоклассником употреблять ненормативную лексику. Обе признали, что на приведенных аудиоматериалах звучат их голоса, но не смогли рассказать обстоятельств записанных разговоров.

Примечательно, что одну из учительниц школы № 4, Татьяну Жихареву, в апреле помещали под административный арест по протоколу о нанесении детям побоев.

Фото: ЗАКС.Ру


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