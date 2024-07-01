Суд вернул протокол на депутата МО "Морской" Дениса Васильева

Василеостровский районный суд Петербурга вернул административный протокол на депутата МО "Морской" Дениса Васильева, которого собирались судить по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Согласно карточке дела, материалы были возвращены 26 июня. Отметка на сайте об этом появилась 1 июля, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Протокол на Васильева составили из-за его публикаций на личной странице в соцсети "ВКонтакте". В частности, из-за двух репостов и одного поста, сделанных в разные периоды времени.

Ранее муниципала уже привлекали к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Васильев - сын несостоявшейся кандидатки на пост губернатора Петербурга Людмилы Васильевой. Она не смогла собрать нужного числа подписей избирателей и муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.

Константин Леньков / Фото из соцсетей Дениса Васильева