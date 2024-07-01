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Муниципал 16:22

Суд вернул протокол на депутата МО "Морской" Дениса Васильева

фото ЗакС политика Суд вернул протокол на депутата МО "Морской" Дениса Васильева

Василеостровский районный суд Петербурга вернул административный протокол на депутата МО "Морской" Дениса Васильева, которого собирались судить по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Согласно карточке дела, материалы были возвращены 26 июня. Отметка на сайте об этом появилась 1 июля, обратил внимание ЗАКС.Ру. 

Протокол на Васильева составили из-за его публикаций на личной странице в соцсети "ВКонтакте". В частности, из-за двух репостов и одного поста, сделанных в разные периоды времени. 

Ранее муниципала уже привлекали к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей. 

Васильев - сын несостоявшейся кандидатки на пост губернатора Петербурга Людмилы Васильевой. Она не смогла собрать нужного числа подписей избирателей и муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. 

Константин Леньков / Фото из соцсетей Дениса Васильева


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