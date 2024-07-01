В Петербурге будут судить руководство школы № 691

В Петербурге завершилось расследование коррупционного дела в отношении руководства школы № 691, о чем 1 июля сообщает прокуратура. Перед судьями Невского районного суда предстанут директор и два его бывших заместителя. Фигурантов обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, подследственные выписывали премии сотрудникам, после чего якобы требовали вернуть эти деньги. Таким образом обвиняемые, как считают в прокуратуре, могло присвоить 560 тысяч рублей.

Другой криминальный эпизод касается незаконной сдачи в аренду школьных помещений. В прокуратуре считают, что таким образом было выручено 7 млн рублей.

Наконец, в 2021 году обвиняемые, по версии следствия, фиктивно трудоустроили человека, который де-факто не выполнял своих обязанностей и регулярно получал оклад. Благодаря этому действию директор и его бывшие заместители якобы могли "заработать" 1 млн рублей.

Зимой недовольство ходом расследования выражал глава СК Александр Бастрыкин.

Фото: ЗАКС.Ру