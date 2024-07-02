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Новости 12:16

Петербургские следователи проверяют факт гибели двух горожан из-за упавших деревьев

фото ЗакС политика Петербургские следователи проверяют факт гибели двух горожан из-за упавших деревьев

В следственных отделах по Красногвардейскому и Московскому районам Петербурга проводятся проверки по фактам гибели петербуржцев из-за упавших деревьев во время шторма, об этом 2 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее на проспекте Юрия Гагарина и на проспекте Шаумяна деревья упали на двух горожан. В первом случае погибла 36-летняя женщина, она скончалась на месте происшествия. Во втором случае в больнице умер 11-летний мальчик.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Петербургу по данным фактам организованы проверки, в рамках которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов  на заседании правительства города дал поручение оказать всю необходимую поддержку пострадавшим после шторма 1 июля.

Фото: ЗАКС.Ру


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