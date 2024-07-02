Более 50 человек решили баллотироваться в МО "Смольнинское"

По данным на 2 июля документы для участия в выборах в МО "Смольнинское" подали 52 человека, обратил внимание ЗАКС.Ру. Пока это самый популярный муниципалитет у кандидатов не только в Центральньном районе, но и во всем Петербурге. В сентябре выборы пройдут в 110 муниципальных образованиях.

Также множество кандидатов выдвинули свои кандидатуры в МО "Владимирский округ" - сейчас там в ГАС "Выборы" упоминаются имена 29 человек. По 22 кандидатов сейчас в МО "Литейный округ" и МО "Светлановское". Отметим, некоторые участники выборов подавали документы сразу в несколько территориальных избиркомов. Например, активист Ярослав Костров баллотируется в трех муниципалитетах Центрального района.

Накануне глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что на выборы депутатов местных советов заявились почти 700 человек. Больше половины из них - кандидаты, выдвинутые политическими объединениями. На предыдущих выборах в 2019 году количество кандидатов превышало семь тысяч.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру